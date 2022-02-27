Про це інформують #Букви.

Так, у Харкові добровольці “Азову” захопили у полон російських військових.

“Сьогодні взяли російських найманців, які прийшли до нашого Харкова, щоб розбивати наше місто, займатись тут мародерством, але ми цього не допустимо”, – прокоментував керівник Харківського осередку Нацкорпусу та Тероборони “Азов” Харкова Костянтин Немічев.

Чергові полонені окупанти. Тим часом, Харків повністю під контролем України: https://t.co/le4FXiHyu7 pic.twitter.com/fHZ8iduI3n — Букви (@Bykvu) February 27, 2022

Крім того, сьогодні бійці підрозділу ліквідували колону окупантів на вулиці Шевченка, які прорвались у місто.

Попри кількаденні спроби російських військ взяти Харків, наші збройні сили за підтримки тероборони продовжують стримувати ворога й успішно захищати місто.

Київський підрозділ тероборони “Азов” разом зі Збройними силами та правоохоронними структурами продовжують захищати столицю України, знищуючи російських військових та диверсантів, які намагаються захопити місто.

“Ми продовжуємо тримати оборону Києва, ворог несе колосальні втрати, він деморалізований. Схоже, що Росія обрала тактику закидати Україну російськими трупами. Закликаю українців приєднуватись до територіальної оборони, брати в руки зброю і захищати Україну. Впевнений, що у цій війні ми обов’язково переможемо”, – сказав боєць добровольчого підрозділу тероборони Дмитро Кухарчук.

У Чернігові добровольці місцевого підрозділу тероборони “Азов” приєдналися до прикордонників, щоб разом захищати місто. Бійці ТрО «Азову» беруть активну участь в обороні міста, відбиваючи атаки окупантів. Тисячі людей записуються в тероборону, озброюються і готують коктейлі Молотова, щоб тепло зустріти ворога по всій Україні.