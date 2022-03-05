Бійці 206-го батальйону територіальної оборони здійснюють евакуацію мешканців Ірпеня, Бучі та навколишніх населених пунктів. Спільно з бійцями евакуацією займається подружжя Порошенків.

Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.

Усі автобуси 206-го батальйону територіальної оборони, створеного на базі “ЄС”, який перебуває під шефством Петра Порошенка, беруть участь в евакуації населення з Ірпеня, Бучі та інших населених пунктів.













Тероборона спільно з подружжям Порошенків евакуює місцевих в Ірпені // 7 фото

5 березня ще 400 жінок і дітей поїхали до столиці. Після цього автобуси 206-го батальйону повернуться до Ірпеня, де продовжать евакуацію.

Людей перевозять до Києва на Центральний залізничний вокзал, звідки вони потягами поїдуть на захід України.

Допомагаючи жінкам та дітям під час евакуації, Порошенко запевнив, що “ми повернемо Україну”.

Наразі “ЄС” збирає докази стосовно порушень прав людини під час російської агресії для суду в Гаазі. Матеріали можна надсилати: [email protected] та [email protected]