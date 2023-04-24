Актор Терон Еджертон, найбільш відомий завдяки ролям Елтона Джона у фільмі “Рокетмен" та Гері ("Еггзі") Анвіна у франшизі Kingsman, висловив думку, що будь-який актор може грати персонажів ЛГБТК+. Він вважає, що якщо людина підходить під персонажа – байдуже, яка в цього актора сексуальність.

Про це він повідомив в інтерв’ю The Hollywood Reporter.

Актор зізнався, що через своє виховання він ніколи не думав, що має бути правило, які актори можуть виконувати певні ролі.

“Я виріс у дуже ліберальному місті, і пара моїх близьких друзів – геї. Я відчуваю спорідненість із цією спільнотою, – сказав він. – Я особисто не вважаю, що має бути загальне правило щодо того, чи повинні гетеросексуальні актори грати ролі геїв. Мені дуже легко сказати, як гетеросексуальній людині, але я думаю, що це, можливо, прецедент, який не варто створювати”.

Сам Терон Еджертон виконував роль Елтона Джона — відкритого гея. Актор отримав багато похвал за свою гру, але фільм зазнав певної негативної реакцієї через вибір кастингу, проте актор заявив, що він нічого не змінить у фільмі.

Останніми роками дебати щодо гетеросексуальних акторів у ролі ЛГБТК+ привернули більше уваги, оскільки історично геям-акторам було важко отримати ролі як гетеросексуалів, так і ЛГБТК+ через суспільні упередження.

В Instagram-акаунті kyivpride опублікували допис, заявивши, що деякі представники спільноти вважають його висловлювання гомофобною позицією. Спільнота запитала в українських користувачів, що вони думають з цього приводу.

На момент написання новини на публікацію відреагували кілька осіб. Вони заявили, що не вважають це гомофобією, оскільки “квір-актори можуть грати гетероперсонажів” і навпаки.