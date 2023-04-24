Про це він повідомив в інтерв’ю The Hollywood Reporter.
Актор зізнався, що через своє виховання він ніколи не думав, що має бути правило, які актори можуть виконувати певні ролі.
“Я виріс у дуже ліберальному місті, і пара моїх близьких друзів — геї. Я відчуваю спорідненість із цією спільнотою”, — сказав він. “Я особливо не вважаю, що має бути загальне правило щодо того, чи повинні гетеросексуальні актори грати ролі геїв. Мені дуже легко сказати, як гетеросексуальній людині, але я думаю, що це, можливо, прецедент, який не варто створювати”.
Сам Терон Еджертон виконував роль Елтона Джона — відкритого гея. Актор отримав багато похвал за свою гру, але фільм зіткнувся з деякою негативною реакцією під час виходу через вибір кастингу, але актор заявив, що він нічого не змінить у фільмі.
Останніми роками дебати щодо гетеросексуальних акторів у ролі ЛГБТК+ привернули більше уваги, оскільки історично геям-акторам було важко отримати ролі як гетеросексуалів, так і ЛГБТК+ через суспільні упередження.
В Instagram-акаунті kyivpride опублікували допис, заявивши, що деякі представники спільноти вважають його висловлювання гомофобною позицією. Спільнота запитала в українських користувачів, що вони думають з цього приводу.
На момент написання новини на публікацію відреагували кілька людей. Вони заявили, що не вважають це гомофобією, оскільки “квір актори можуть грати гетеро персонажів” і навпаки.
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