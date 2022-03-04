Президент зазначив, що загарбники цілеспрямовано цілилися прямо по станції. Вони фактично влаштували “терор небаченого рівня” не тільки в межах України, а й всього світу. Наразі в нашій країні 15 атомних блоків, а можлива трагедія на Запорізькій атомній станції “могла бути як шість Чорнобилів”.

“А у російських військових повністю відбита памʼять про Чорнобиль. Про цю світову трагедію”, — додав президент.

Володимир Зеленський минулої ночі був на звʼязку з партнерами. Світові лідери були шоковані від того, що російська армія вперше в історії людства атакувала атомну станцію, ледве не призвівши до колапсу світового рівня. Велика Британія скликає Раду безпеки ООН через цю атаку. Через терористичні дії РФ МАГАТЕ запускає свій Центр інцидентів та надзвичайних ситуацій в режимі цілодобового реагування.

Зеленський вимагає посилити санкції проти “держави — ядерного терориста”. Він закликає закрити небо над Україною, щоб заблокувати Росії можливості атакувати АЕС хоча б ракетами та авіабомбами.

“Багато залежить від простих людей Енергодару. Ви розумієте загрозу для станції краще за всіх інших. Ви там живете. Поряд з нею. І ви бачите окупантів безпосередньо. Проганяйте їх. Дайте їм знати, що Енергодар — це Україна. Що Україна — не місце для ядерного попелу”, — додав він.