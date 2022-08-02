Про це повідомило американське видання CNN.
Терористи судитимуть бійців за звинуваченнями в іноземному найманстві. Дата і час слухання ще не призначені.
“До апеляційного суду Верховного суду “ДНР” надійшла кримінальна справа проти іноземних громадян Матіаса Густавссона, В’єкослава Пребега, Джона Хардінга, Ділана Хілі, Ендрю Хілла, яких звинувачено в найманстві”, – йдеться в повідомленні суду.
Видання зазначило, що звернулося до офісу міністерства закордонних справ і розвитку Великої Британії. Відомство поки що не надало відповіді щодо коментаря.
Про інші випадки, коли бойовики на Донбасі судили іноземців, Україна заявляла, що вироки порушують міжнародне право. Зокрема, коли йдеться про смертну кару.
- Нещодавно #Букви розповідали про бійця 2-го батальйону ССО “Азов” Київ із позивним Коба. Він – громадянин Грузії, який у перші ж дні широкомасштабної війни приїхав до України, щоб приєднатися до боротьби проти Росії. Одначе, держава без пояснення причин не приймає його на контракт – тож на лікування Кобі й іншим іноземцям побратими скидаються з власної кишені.
- Відомо, що держава саботує офіційне оформлення іноземних добровольців: для роз‘яснення ситуації #Букви провели інтерв’ю з “азовцем” із Молдови.
- #Букви розповідали про двох військових з Великої Британії – Ейдена Асліна та Шона Піннера – засуджених до страти за найманство у “ДНР“. Формальною мотивацією псевдосуду до такого вироку є те, що вони не мають українського громадянства, про яке військові просили з 2018 року.