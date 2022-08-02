Терористи так званої "ДНР" планують судити п'ятьох іноземців, які виступали на боці України при захисті Маріуполя. Серед них швед, хорват і троє британців.

Про це повідомило американське видання CNN.

Терористи судитимуть бійців за звинуваченнями в іноземному найманстві. Дата і час слухання ще не призначені.

“До апеляційного суду Верховного суду “ДНР” надійшла кримінальна справа проти іноземних громадян Матіаса Густавссона, В’єкослава Пребега, Джона Хардінга, Ділана Хілі, Ендрю Хілла, яких звинувачено в найманстві”, – йдеться в повідомленні суду.

Видання зазначило, що звернулося до офісу міністерства закордонних справ і розвитку Великої Британії. Відомство поки що не надало відповіді щодо коментаря.

Про інші випадки, коли бойовики на Донбасі судили іноземців, Україна заявляла, що вироки порушують міжнародне право. Зокрема, коли йдеться про смертну кару.