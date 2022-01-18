Про це повідомив Офіс освітнього омбудсмена України.

Ресурсний центр прав дитини надав схему дій у разі надзвичайних ситуацій. Алгоритм дозволить кожному співробітнику школи оперативно оцінити ситуацію та зробити правильне рішення.

Фото: Офіс освітнього омбудсмена

Також повідомляється, що Офіс освітнього омбудсмена вивчив досвід закордонних фахівців та адаптував його до українських реалій. Рекомендації надали й фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій та шкільні офіцери.

Загроза тероризму

Згідно із законодавством, тероризм – це суспільно небезпечна діяльність, метаю якої є яка вчинення насильства для досягнення злочинних цілей.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій запропонувала такий алгоритм дій у разі терористичного акту в закладі освіти.

Основні заходи для запобігання теракту:

не торкайтеся у транспорті, житлових та громадських приміщеннях або на вулиці нічийних пакетів (сумок), не підпускайте до них інших. Повідомте про знахідку працівника поліції;

у присутності терористів не виказуйте своє невдоволення, утримайтеся від різких рухів, лементу  й стогонів;

при погрозі застосування терористами зброї лягайте на живіт, захищаючи голову руками, якомога далі від вікон, засклених дверей, проходів, сходів;

використайте будь-яку можливість для порятунку;

якщо відбувся вибух – вживайте заходів щодо недопущення пожежі та паніки, надайте домедичну допомогу постраждалим;

намагайтеся запам’ятати прикмети підозрілих людей і повідомте їх прибулим співробітникам спецслужб.

Захоплення будівлі терористами

Ці рекомендації стосуються людей, які опинилися у захопленому терористами будинку (приміщенні,  території), і яких не знайшли.

У такій ситуації необхідно:

зберігати спокій    та   намагатись   уникнути   контакту   з терористами;

якомога тихіше повідомити правоохоронні   органи   про терористичну атаку, а також про своє місцеперебування;

не палити;

не наближатися до дверей та вікон;

чітко виконувати інструкції та команди правоохоронців;

сховати свої документи та візитні картки.

 Евакуація із небезпечної будівлі

Як повідомили у ДСНС, евакуація необхідна не лише під час пожежі, а й землетрусів, повеней та інших надзвичайних ситуацій.

Під час проведення евакуації необхідно:

визначити найбезпечніші евакуаційні шляхи та виходи до безпечної зони у найкоротший строк;

ліквідувати умови, які сприяють виникненню паніки. З цією метою працівникам закладів та установ не можна залишати дітей без нагляду з моменту виявлення пожежі та до її ліквідації;

евакуацію людей слід починати з приміщення, у якому виникла пожежа, і суміжних із ним приміщень, яким загрожує небезпека поширення вогню і продуктів горіння (дітей молодшого віку і хворих слід евакуювати в першу чергу);

у зимовий час на розсуд осіб, які здійснюють евакуацію, діти старших вікових груп можуть заздалегідь одягтися або взяти теплий одяг із собою, а дітей молодшого віку слід виводити або виносити, загорнувши в ковдри або інші теплі речі;

ретельно перевірити всі приміщення, щоб унеможливити перебування у небезпечній зоні дітей;

виставляти пости безпеки на входах у будівлі, щоб унеможливити повернення дітей і працівників до будівлі, де виникла пожежа;

у разі гасіння слід намагатися у першу чергу забезпечити сприятливі умови для безпечної евакуації людей;

щоб запобігти поширенню вогню, диму, слід утримуватися від відчинення вікон і дверей, а також – від розбивання скла.

Правила евакуації для дітей:

не говори  –  щоб  чути  вчителя;

не біжи –  щоб не  постраждати;

не штовхайся –  щоб не  постраждали інші;

не повертайся – щоб залишатися  в безпеці.

Фото: Офіс освітнього омбудсмена

Антитерористична операція

У разі проведення антитерористичної операції фахівці ДСНС рекомендують такий алгоритм дій;

лягти на підлогу обличчям вниз,  поклавши  руки  долонями  на потилицю;

чітко виконувати  команди  співробітників  антитерористичного підрозділу уникаючи різких рухів.

Якщо ви стали жертвою телефонного терориста

Як розповіли фахівці ДСНС, необхідно виконати наступне:

подзвоніть з іншого телефону (іншого мобільного чи від сусідів) оператору телефонного зв’язку (мобільного чи стаціонарного) і скажіть причину дзвінка, своє прізвище, адресу та номер свого телефону;

намагайтеся затягнути розмову та записати її на диктофон чи дайте послухати свідкам (сусідам);

одночасно, з розмовою і записом на диктофон, друга людина дзвонить з іншого телефону на вузол зв`язку, а потім у поліцію за телефоном 102 для термінового затримання того, хто телефонував;

напишіть заяву начальнику відділення поліції, на території якого ви проживаєте, для прийняття необхідних заходів;

поліція, за запитом на вузол зв`язку, отримає номер телефону, адресу, прізвище того, хто дзвонив, і буде вживати необхідних заходів.