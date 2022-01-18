Освітній омбудсмен Сергій Горбачов запропонував запам’ятати кілька алгоритмів дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій у закладах освіти.

Про це повідомив Офіс освітнього омбудсмена України.

Ресурсний центр прав дитини надав схему дій у разі надзвичайних ситуацій. Алгоритм дозволить кожному співробітнику школи оперативно оцінити ситуацію та зробити правильне рішення.

Також повідомляється, що Офіс освітнього омбудсмена вивчив досвід закордонних фахівців та адаптував його до українських реалій. Рекомендації надали й фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій та шкільні офіцери.

Загроза тероризму

Згідно із законодавством, тероризм – це суспільно небезпечна діяльність, метаю якої є яка вчинення насильства для досягнення злочинних цілей.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій запропонувала такий алгоритм дій у разі терористичного акту в закладі освіти.

Основні заходи для запобігання теракту:

– не торкайтеся у транспорті, житлових та громадських приміщеннях або на вулиці нічийних пакетів (сумок), не підпускайте до них інших. Повідомте про знахідку працівника поліції;

– у присутності терористів не виказуйте своє невдоволення, утримайтеся від різких рухів, лементу й стогонів;

– при погрозі застосування терористами зброї лягайте на живіт, захищаючи голову руками, якомога далі від вікон, засклених дверей, проходів, сходів;

– використайте будь-яку можливість для порятунку;

– якщо відбувся вибух – вживайте заходів щодо недопущення пожежі та паніки, надайте домедичну допомогу постраждалим;

– намагайтеся запам’ятати прикмети підозрілих людей і повідомте їх прибулим співробітникам спецслужб.

Захоплення будівлі терористами

Ці рекомендації стосуються людей, які опинилися у захопленому терористами будинку (приміщенні, території), і яких не знайшли.

У такій ситуації необхідно:

– зберігати спокій та намагатись уникнути контакту з терористами;

– якомога тихіше повідомити правоохоронні органи про терористичну атаку, а також про своє місцеперебування;

– не палити;

– не наближатися до дверей та вікон;

– чітко виконувати інструкції та команди правоохоронців;

– сховати свої документи та візитні картки.

Евакуація із небезпечної будівлі

Як повідомили у ДСНС, евакуація необхідна не лише під час пожежі, а й землетрусів, повеней та інших надзвичайних ситуацій.

Під час проведення евакуації необхідно:

– визначити найбезпечніші евакуаційні шляхи та виходи до безпечної зони у найкоротший строк;

– ліквідувати умови, які сприяють виникненню паніки. З цією метою працівникам закладів та установ не можна залишати дітей без нагляду з моменту виявлення пожежі та до її ліквідації;

– евакуацію людей слід починати з приміщення, у якому виникла пожежа, і суміжних із ним приміщень, яким загрожує небезпека поширення вогню і продуктів горіння (дітей молодшого віку і хворих слід евакуювати в першу чергу);

– у зимовий час на розсуд осіб, які здійснюють евакуацію, діти старших вікових груп можуть заздалегідь одягтися або взяти теплий одяг із собою, а дітей молодшого віку слід виводити або виносити, загорнувши в ковдри або інші теплі речі;

– ретельно перевірити всі приміщення, щоб унеможливити перебування у небезпечній зоні дітей;

– виставляти пости безпеки на входах у будівлі, щоб унеможливити повернення дітей і працівників до будівлі, де виникла пожежа;

– у разі гасіння слід намагатися у першу чергу забезпечити сприятливі умови для безпечної евакуації людей;

– щоб запобігти поширенню вогню, диму, слід утримуватися від відчинення вікон і дверей, а також – від розбивання скла.

Правила евакуації для дітей:

– не говори – щоб чути вчителя;

– не біжи – щоб не постраждати;

– не штовхайся – щоб не постраждали інші;

– не повертайся – щоб залишатися в безпеці.

Антитерористична операція

У разі проведення антитерористичної операції фахівці ДСНС рекомендують такий алгоритм дій;

– лягти на підлогу обличчям вниз, поклавши руки долонями на потилицю;

– чітко виконувати команди співробітників антитерористичного підрозділу уникаючи різких рухів.

Якщо ви стали жертвою телефонного терориста

Як розповіли фахівці ДСНС, необхідно виконати наступне:

– подзвоніть з іншого телефону (іншого мобільного чи від сусідів) оператору телефонного зв’язку (мобільного чи стаціонарного) і скажіть причину дзвінка, своє прізвище, адресу та номер свого телефону;

– намагайтеся затягнути розмову та записати її на диктофон чи дайте послухати свідкам (сусідам);

– одночасно, з розмовою і записом на диктофон, друга людина дзвонить з іншого телефону на вузол зв`язку, а потім у поліцію за телефоном 102 для термінового затримання того, хто телефонував;

– напишіть заяву начальнику відділення поліції, на території якого ви проживаєте, для прийняття необхідних заходів;

– поліція, за запитом на вузол зв`язку, отримає номер телефону, адресу, прізвище того, хто дзвонив, і буде вживати необхідних заходів.