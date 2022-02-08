Російський президент Володимир Путін під час спільного брифінгу з президентом Франції Емманюелем Макроном заявив, що альтернативи Мінським домовленостям не існує. Він порадив президенту України Володимиру Зеленському не скаржитися, а терпіти та виконувати їх.

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Під час спільного брифінгу лідерів Росії та Франції 7 лютого, президент РФ Володимир Путін згадав про Мінські домовленості, мета яких — мирно завершити російсько-українську війну на Донбасі.

За його словами, альтернативи підписаним угодам не існує, тож Київ має виконувати все так, як у них прописано.

“У Києві то погоджуються виконувати Мінські умови, то кажуть, що це зруйнує їхню країну. І чинний президент нещодавно заявив, що йому не подобається жоден із пунктів цих угод. Ну подобається – не подобається. Терпи, моя красуне! Потрібно виконувати. По-іншому ніяк”, – наголосив Путін.

Очільник Кремля нагадав, що під час передвиборчої кампанії Володимир Зеленський обіцяв завершити війну на Донбасі мирним шляхом.

Володимир Зеленський вирішив відповісти Путіну і зробив це також під час спільної пресконференції з французьким лідером Емманюелем Макроном, який сьогодні перебуває з візитом у Києві.

Як зазначив український президент, є такі речі, про які з Путіним точно не посперечаєшся.

“Дійсно, Україна — красуня. А щодо того, що “красуня повинна терпіти”… Вважаю, що Україна дуже терпляча. Тому що терпіння — це мудрість”, – акцентував президент України.

Відомо, що до коментаря Володимира Зеленського слова президента Росії прокоментували в Офісі президента (ОП). Зокрема радник голови ОП Михайло Подоляк у коментарі BBC News Україна зазначив, що такі висловлювання Путіна – це політичне хамство.