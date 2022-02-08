Про це повідомляють #Букви.
Під час спільного брифінгу лідерів Росії та Франції 7 лютого, президент РФ Володимир Путін згадав про Мінські домовленості, мета яких — мирно завершити російсько-українську війну на Донбасі.
За його словами, альтернативи підписаним угодам не існує, тож Київ має виконувати все так, як у них прописано.
“У Києві то погоджуються виконувати Мінські умови, то кажуть, що це зруйнує їхню країну. І чинний президент нещодавно заявив, що йому не подобається жоден із пунктів цих угод. Ну подобається – не подобається. Терпи, моя красуне! Потрібно виконувати. По-іншому ніяк”, – наголосив Путін.
Очільник Кремля нагадав, що під час передвиборчої кампанії Володимир Зеленський обіцяв завершити війну на Донбасі мирним шляхом.
Володимир Зеленський вирішив відповісти Путіну і зробив це також під час спільної пресконференції з французьким лідером Емманюелем Макроном, який сьогодні перебуває з візитом у Києві.
Як зазначив український президент, є такі речі, про які з Путіним точно не посперечаєшся.
“Дійсно, Україна — красуня. А щодо того, що “красуня повинна терпіти”… Вважаю, що Україна дуже терпляча. Тому що терпіння — це мудрість”, – акцентував президент України.
Відомо, що до коментаря Володимира Зеленського слова президента Росії прокоментували в Офісі президента (ОП). Зокрема радник голови ОП Михайло Подоляк у коментарі BBC News Україна зазначив, що такі висловлювання Путіна – це політичне хамство.
“До речі, не рідкісне сьогодні явище. Це такий компенсаторний інструмент для тих, хто відчуває слабкість, хто не впевнений у собі і точно знає, що не може цього змінити. А тому кожен подібний прояв PR-агресії – це визнання чіткого усвідомлення своєї неправоти”, – розповів Подоляк.
- Нагадаємо, що на думку Державного секретаря США Ентоні Блінкена, українська влада може погодитись надати Донбасу “особливий статус”, але за певних умов.
- Також 54% українців вважають, що Мінські угоди потрібно переглянути та укласти нові. При цьому 21% опитаних вважає, що варто вийти з переговорного процесу та ухвалювати рішення без участі міжнародних посередників. Лише 12% переконані, що Україна має повністю виконати Мінські угоди.
- Раніше The Washington Post опублікував статтю про те, що Російська Федерація намагається перемістити увагу світу з питання української кризи на неоднозначні Мінські домовленості, які мають завершити війну на Донбасі.