Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об’єднаних сил.

Уточнюється, що ворожі збройні формування порушили режим припинення вогню один раз, обстрілявши позиції українських військових у районі населеного пункту Троїцьке.

Відзначається, що штабом ООС були зафіксовані обстріли з великокаліберних кулеметів, гранатометів і стрілецької зброї.

Повідомляється, що втрат серед українських військових немає.

Також у прес-службі заявили, що на ділянці розведення сил номер 1 режим тиші дотримується.

“Перевезення населення між відновленим мостом і КПВВ “Станиця Луганська” здійснюється автобусом і двома електромобілями. Перевезено 3906 пасажирів”, – йдеться в повідомленні.