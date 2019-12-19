Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об’єднаних сил.
Уточнюється, що ворожі збройні формування порушили режим припинення вогню один раз, обстрілявши позиції українських військових у районі населеного пункту Троїцьке.
Відзначається, що штабом ООС були зафіксовані обстріли з великокаліберних кулеметів, гранатометів і стрілецької зброї.
Повідомляється, що втрат серед українських військових немає.
Також у прес-службі заявили, що на ділянці розведення сил номер 1 режим тиші дотримується.
“Перевезення населення між відновленим мостом і КПВВ “Станиця Луганська” здійснюється автобусом і двома електромобілями. Перевезено 3906 пасажирів”, – йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, що за минулу добу, 18 грудня, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.