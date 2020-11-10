Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
“Коли йдуть у засвіти батьки, ми перестаємо бути дітьми. Цього року ми з Мариною осиротіли. У червні пішов мій тато. Потім у серпні — тато Марини. Сьогодні перестало битися серце Марининої мами. Вічна їй пам’ять… Дорогі наші батьки, молимо Бога за ваш спокій у Царстві Небесному, а нам хай дасть сил подолати невимовний біль розставання”, – написав Порошенко.
Раніше Порошенко повідомив, що стан його тещі вкрай тяжкий. У неї виявлено коронавірус.
- Нагадаємо, 16 червня помер батько Петра Порошенка, Олексій Іванович. Йому було 84 роки.
- 21 серпня на 88 році життя помер батько Марини Порошенко, Анатолій Переведенцев.
- Сам п’ятий президент хворів на коронавірус. 3 жовтня Петра Порошенка було ушпиталено з двостороннім запаленням легень до столичної лікарні. Також захворіла його донька.
- 12 жовтня лідера партії “Європейська Солідарність” виписали з лікарні.