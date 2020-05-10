Компанія Tesla подала судовий позов проти округу Аламеда, де знаходиться їх завод. Tesla вимагає, щоб обмеження на роботу заводу визнали незаконними.

Про це повідомляється на сайті компанії.

У Tesla зазначили, що губернатор міста Фремонт підтримує рішення щодо відновлення роботи заводу, але округ Аламеда наполягає на тому, що компанія не повинна відновлювати діяльність.

Щоб вирішити це питання, в Tesla намагалися налагодити зв’язок з Агентством охорони здоров’я округу, проте безрезультатно.

Оскільки вирішити питання не вдалося, в Tesla вирішили подати в суд.

“9 травня ми подали позов, в якому просили суд визнати недійсними накази округу про неможливість відновлення діяльності Tesla”, – резюмували в компанії.

Варто зазначити, що на заводі в Фремонты працюють 10 тисяч працівників, а в цілому в штаті – 20 тисяч осіб.

Але влада відмовляється дозволити роботу заводу в умовах карантину через коронавірус.

У Tesla зазначили, що готові змінити свою роботу, щоб дотримуватися правил і норм в умовах нової реальності в зв’язку з коронавірусом. Зокрема, там зазначили, що будуть дотримуватися заходів соціального дистанціювання не тільки на території підприємства, але також і в кімнаті відпочинку.

“Ми будемо продовжувати повертати людей на роботу безпечним і відповідальним чином. Однак позиція округу не залишила нам іншого вибору, окрім як зробити юридичні дії, щоб Tesla і її співробітники могли повернутися до роботи”, – зазначили в компанії.