Про це повідомляє видання Reuters.
Зазначається, що алюмінієві болти, які кріплять двигун підсилювача електричного кермового механізму до корпусу редуктора, можуть піддатися корозії та зламатися. Це може спричинити послаблення або повну втрату підсилювача керма.
Такий дефект виявили в автомобілях Model X 2016 року випуску. Компанія відізвала 14 193 американські автомобілі та 843 авто з Канади. Спеціалісти Tesla замінили болти, а також замінили кермовий механізм, якщо це було необхідно.
Tesla використала антикорозійний герметик при технічному огляді цих автомобілів, щоб забезпечити їх надійність у холодному кліматі.
На щастя, дефект не став причиною аварій.
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