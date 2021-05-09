Tesla Inc. повідомила регуляторному органу Каліфорнії, що до кінця цього року вона може не досягти повної технології автономного водіння.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на меморандум Каліфорнійського департаменту транспортних засобів (DMV).

Раніше генеральний директор Tesla Ілон Маск сказав, що “дуже впевнений, що до кінця цього року електромобілі Tesla зможуть обходитися без втручання водія в більшості дорожніх ситуацій”. Зараз же водії Tesla зобов’язані постійно контролювати поведінку автоматики.

У жовтні Tesla представила те, що вона називає “бета-версією” своєї програми “повного автономного управління” (FSD) для обмеженої кількості співробітників і клієнтів, і Маск рекламував цю можливість у Twitter.

“Твіт Ілона не відповідає інженерної реальності на CJ. Tesla в даний час знаходиться на другому рівні”, – йдеться в повідомленні DMV Каліфорнії. Той автопілот, про який говорить Маск – це п’ятий рівень.

“Tesla вказала, що Ілон екстраполюють темпи поліпшень, коли говорить про можливості п’ятого рівня. Tesla не може сказати, чи дійде до 5 рівня автоматизації до кінця календарного року”, – йдеться в меморандумі.

На думку влади Каліфорнії, подібні розбіжності в оцінках і заявах з боку Tesla можуть створювати неправильне уявлення про можливості автомобілів, що може привести до трагічних наслідків.

Федеральні регулятори безпеки дорожнього руху розслідують понад 20 аварій за участю автомобілів Tesla.