Американський виробник електромобілів Tesla обігнав японську корпорацію Toyota за ринковою капіталізацією і став найдорожчим автовиробником в світі.

Про це пише Financial Times.

За минулий рік акції виробника електромобілів виросли в п’ять разів, з 230 доларів до 1100 доларів, в результаті чого ринкова капіталізація компанії склала 205 мільярдів доларів. Toyota, другий за величиною в світі виробник автомобілів в світі, оцінюється в близько 200 млрд доларів.

Зазначається, що неухильне зростання акцій Tesla збило з пантелику деяких аналітиків, так як вартість компанії стрімко зростає, незважаючи на те, що в цьому році вона випустила всього 500 000 автомобілів і ледь отримала прибуток.

При цьому акції Toyota торгуються по мультиплікатору, який оцінює компанію в 16 разів вище її прибутку, а акції Tesla – в 220 разів вище прибутку.

У той час як акції електричної групи майже потроїлися в цьому році, вартість відомих автовиробників знизилася через вплив глобальної пандемії коронавірусу. Зокрема, акції Toyota впали більш ніж на 12 відсотків з початку лютого, тому що компанія була змушена закрити заводи і виставкові зали по всьому світу.

Крім того, пандемія привела до скорочення світового попиту: очікується, що продажі автомобілів в цьому році скоротяться на 15 %, а попит на електромобілі, навпаки, зростатиме.