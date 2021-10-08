Американський виробник електромобілів Tesla офіційно переносить свою штаб-квартиру з Каліфорнії до Техасу.

Про це заявив глава концерну Ілон Маск, повідомляє британська телерадіокомпанія CNBC.

Однією з причин перенесення штаб-квартири він назвав брак житла для нових співробітників в Каліфорнії та високі ціни на нерухомість.

Крім того, Маск раніше висловлював невдоволення закриттям своїх заводів в Каліфорнії через коронавірусні обмеження.

Водночас компанія планує збільшити виробництво на своєму заводі в Каліфорнії незалежно від переїзду штаб-квартири.

За словами Маска, на будівництво заводу у Tesla йде менше часу, ніж на його вихід на проєктну потужність. Наприклад, завод Tesla в Шанхаї був побудований за 11 місяців, але для виходу на багатосерійне виробництво знадобився рік.

Він очікує, що новий завод Tesla недалеко від Остіна візьме приклад з Шанхая.

Tesla – не перша компанія, яка перенесла штаб-квартиру з Каліфорнії до Техасу. Oracle і Hewlett Packard входять в число технологічних гігантів, які вирішили зробити цей крок минулого року.