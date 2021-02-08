Про це йдеться в документах Tesla для SEC.

У документації, поданій до Комісії з цінних паперів і бірж, компанія заявила, що вклала в біткоїн $1,5 млрд для “більшої гнучкості, подальшої диверсифікації та збільшення прибутку на нашу готівку”.

Tesla також заявила, що почне приймати платежі в біткоїнах під час продажів своєї продукції, що зробить компанію першим великим автовиробником, який пішов на це.

Два тижні тому мільярдер Ілон Маск, якому належить Tesla, додав хештег #bitcoin в опис своєї сторінки в Twitter, що допомогло ненадовго підняти ціну криптовалюти на 20%. Двома днями пізніше він сказав в чаті Clubhouse: “Наразі я вважаю, що біткоїн – це добре, і я прихильник біткоїнів”.

Ціна на біткоїн зросла до нового максимуму в понеділок після оголошення Tesla і досягла $44 200.

При цьому акції Tesla на премаркеті виросли більш ніж на 2,5%. Компанія попередила інвесторів про волатильність ціни біткоїн у своїй документації SEC.