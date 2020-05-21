Компанія Tesla відкликала судовий позов проти влади Каліфорнії, пов'язаний з призупиненням роботи заводу через епідемію COVID-19.

Про це повідомляє видання The Verge.

Як повідомлялося раніше, 9 травня компанія Tesla подала судовий позов проти округу Аламеда, де знаходиться їх завод, в зв’язку з обмеженням його роботи під час епідемії COVID-19. У Tesla вимагали, щоб обмеження на роботу заводу визнали незаконними.

У четвер, 21 травня, Tesla добровільно відкликала позов проти округу Аламеда, Каліфорнія, про що свідчать документи, опубліковані Окружним судом Сполучених Штатів по Північному окрузі Каліфорнії.

У документах не вказано причину, через яку компанія відкликала позов. Представники Tesla також публічно не прокоментували це рішення.

Ще 11 травня Tesla відновила роботу заводу, незважаючи на те, що офіційного дозволу на це від влади отримано не було. Директор і засновник компанії Ілон Маск заявив, що готовий до арешту через це.