Американський виробник електромобілів Tesla підписав перший довгостроковий контракт у США щодо постачання нікелю з компанією Talon Metals Corp. Компанія прагне зробити акумулятори електрокарів екологічнішими та отримати основне американське джерело цього металу.

Про це пише міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Відповідно до договору компанія Tesla отримає 75 000 тонн нікелевого концентрату, кобальту та залізної руди протягом шести років. Окрім цього, Talon Metals запропонував використовувати нову технологію для зменшення шкідливих викидів під час видобутку.

Talon Metals планує використовувати технологію, яка дасть змогу їй абсорбувати вуглекислий газ з атмосфери та постійно зберігати його в гірських породах копальні Тамарак у Міннесоті, де компанія видобуватиме нікель для Tesla. Технологія ще проходить випробування, але в результаті допоможе Talon просувати нікель як вуглецево-нейтральний.

“Очікується, що попит на нікель зросте протягом наступного десятиліття, оскільки електромобілі стануть популярнішими. Нікель сприяє накопиченню енергії в катоді батареї, що, своєю чергою, розширює діапазон електромобілів”, – йдеться у повідомленні Reuters.

У 2021 році Tesla підписала два контракти на постачання нікелю з Австралії та Нової Каледонії з компанією BHP. Компанія також домовлялась про постачання з Індонезією, але відмовилася від співпраці через екологічно шкідливий видобуток нікелю.

Довідка. Нікель необхідний Tesla для нарощування виробництва нового акумулятора формату 4680. Цей метал сприяє нагромадженню енергії в катоді батареї, що збільшує запас ходу електромобіля. Маск раніше заявляв, що Tesla прагне придбати більше нікелю і що вона надасть гігантський контракт будь-якої компанії, за умови, що нікель видобуватиметься екологічним способом. Видобуток сировини у США значно скоротить ланцюжки постачання.