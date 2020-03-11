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Tesla побудує в США гігафабрику

Американський виробник електромобілів Tesla планує побудувати в США гігафабрику (Gigafactory) з виробництва пікапів Cybertruck.

Середа, 11 березня 2020, 18:58

Про це пише The Verge.

Зазначається, що генеральний директор Tesla Ілон Маск назвав новий завод “Cybertruck Gigafactory”, але пізніше уточнив, що завод також буде використовуватися для виробництва автомобілів моделі Y.

Маск зазначив, що рішення про вибір місця буде прийматися виходячи з наявних стимулів, витрат і придатності місцевої робочої сили.

За інформацією інсайдерів, одним з міст, що розглядається, є Нешвілл (штат Теннессі).

Теннессі вже користується популярністю серед інших виробників електромобілів. Наприклад, в минулому році Volkwagen оголосив про інвестиції в 800 мільйонів доларів в свій завод в місті Чаттануга, що спричинить за собою перетворення його в північноамериканську базу для виробництва електромобілів. Водночас, Nissan виробляє електричний Nissan Leaf в Смирні, який також знаходиться в штаті Теннесі.

Теги: Tesla, США, Маск

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