Tesla продала 25 найшвидших електрокарів Model S Plaid

Про це повідомляє видання The Verge.

Маск назвав цей автомобіль найшвидшим, який коли-небудь випускала Tesla. Його ціна склала 130 тисяч доларів.

“Ми маємо показати, що електричний автомобіль – найкращий автомобіль. Всі повинні зрозуміти, що автомобілі зі стійкою енергією можуть бути найшвидшими автомобілями, найбезпечнішими автомобілями можуть бути найкращими автомобілями з усякого погляду”, – заявив Маск під час презентації.

Він додав, що цей автомобіль “розриває”.

Компанія позиціює новинку як “найшвидший серійний автомобіль з будь-коли створених” і обіцяє, що Plaid розганятиметься до 100 км/год за менш як 2 секунди.

На одному заряді Plaid має проїжджати понад 620 кілометрів. Менш потужну версію модернізованого седану із запасом ходу 663 км можна придбати за 80 тисяч доларів, постачі розпочнуться цьогоріч пізніше.

У Model S тепер є горизонтальний сенсорний екран, як у Model 3 і Model Y, але більшого розміру (17 дюймів) та з меншими панелями. На екранах можна запускати відео зі швидкістю 60 кадрів в секунду. І це на додаток до всіх інших сервісів, які дозволяє Tesla (Netflix, Spotify тощо).

Нагадаємо, що 11 червня Tesla презентувала свій новий електрокар Model S Plaid — “найшвидший серійний електромобіль у світі”.