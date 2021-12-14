Американський виробник електромобілів Tesla продаватиме власну продукцію зі своєю символікою за криптовалюту Dogecoin.

Про це написав глава компанії Tesla Ілон Маск на своїй сторінці у Twitter.

“Tesla виробить певні товари, котрі можна буде придбати за Doge. І подивимось, як усе піде”, – написав Ілон Маск.

Виробник електрокарів експериментує з випуском незвичайних предметів обмеженого випуску, таких як Cyberwhistle. Також компанія анонсувала випуск дитячого квадроцикла Cyberquad. Окрім цього, компанія виробляє одяг зі своєю символікою та мінімоделі власних авто.

Після твіту глави Tesla видання Reuters повідомило про зростання вартості Dogecoin на 25%.

Довідка: Dogecoin – криптовалюта, створена як мем-токен і названа на честь інтернет-мема Doge. Була репрезентована 8 грудня 2013 року. На відміну від інших, має досить швидкий період початкового майнінгу.