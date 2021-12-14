Про це написав глава компанії Tesla Ілон Маск на своїй сторінці у Twitter.
“Tesla виробить певні товари, котрі можна буде придбати за Doge. І подивимось, як усе піде”, – написав Ілон Маск.
Виробник електрокарів експериментує з випуском незвичайних предметів обмеженого випуску, таких як Cyberwhistle. Також компанія анонсувала випуск дитячого квадроцикла Cyberquad. Окрім цього, компанія виробляє одяг зі своєю символікою та мінімоделі власних авто.
Після твіту глави Tesla видання Reuters повідомило про зростання вартості Dogecoin на 25%.
Довідка: Dogecoin – криптовалюта, створена як мем-токен і названа на честь інтернет-мема Doge. Була репрезентована 8 грудня 2013 року. На відміну від інших, має досить швидкий період початкового майнінгу.
- 1 квітня, засновник компаній Space X та Tesla заявив, що відправить на Місяць криптовалюту Dogecoin. Ринок відреагував миттєво.
- Пізніше криптовалюта Dogecoin підскочила до рекордного максимуму в 69 центів. На думку експертів, це сталося через участь Ілона Маска в популярному шоу Saturday Night Live. Маск давно хвалить криптовалюту своїм 66 мільйонам підписників у Twitter, і експерти припустили, що згадування Dogecoin на телебаченні могло викликати ще більший попит.
- Вже 11 травня Маск запропонував користувачам в Інтернеті проголосувати, чи повинна його компанія з виробництва авто приймати платежі в Dogecoin. 80 відсотків респондентів сказали “так”.