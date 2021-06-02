Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Представник автовиробника Робін Денхольм заявив у середу, що на території Австралії закладено чимало мінералів, що використовуються для виробництва батарей з літію та нікелю. Країна готова отримати вигоду від розвитку ланцюгів постачань акумуляторної сировини для електромобілів.

“Ми очікуємо, що наші витрати на австралійські корисні копалини збільшаться до понад 1 млрд доларів на рік протягом наступних кількох років”, – сказав Денхольм.

При цьому він зазначив, що Tesla вже закуповує понад три чверті сировини з літію та третину нікелю в Австралії. Однак він не уточнив, скільки грошей компанія на це витрачає зараз.

Ці коментарі відповідають новій політиці адміністрації президента США Джо Байдена щодо закупівлі основних частин металів для електромобілів у союзних держав.

Потім США зосередяться на внутрішньому перероблюванню цих металів на деталі батареї. Це є частиною екологічної стратегії.

Австралія, поряд з Канадою та Бразилією, знаходиться у списку країн, які, як очікують отримати вигоду із цієї стратегії.

Очікується, що експорт австралійського літію з твердих порід цього року складе 1 млрд доларів, тоді як експорт нікелю оцінюється в 4 млрд доларів.

Зазначається, що Tesla також постачає в Австралію акумулятори для зберігання сонячної енергії. Австралія має найвищу у світі щільність сонячних панелей на душу населення.