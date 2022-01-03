Американська компанія автовиробник Tesla поставила 308 600 електромобілів за жовтень-грудень 2021 року. Показник вкотре оновив квартальний рекорд, попри те, що аналітики прогнозували максимум поставок у 263 000 електромобілів.

Про це пише агентство міжнародне інформаційне Reuters.

Поставки Tesla за четвертий квартал зросли приблизно на 70% проти аналогічного періоду 2020 року і на 30% у порівнянні з рекордними поставками у попередньому кварталі.

Зазначається, що це шостий квартал поспіль, коли автовиробник фіксує рекордні поставки.

Зростання поставок пов’язане з нарощуванням виробництва електрокарів у Китаї, звідки автомобілі транспортуються на продаж до Європи та країн Азії.

Попри те, що нестача залишається основним ризиком для автовиробників, Deutsche Bank спрогнозував, що Tesla поставить майже 1,5 млн авто у 2022 році.

Раніше Ілон Маск заявляв, що компанія поступово долає дефіцит чіпів. За його словами, компанія повністю відновить ланцюжки поставок комплектуючих у 2022 році, остаточно розв’язавши проблему нестачі мікросхем.