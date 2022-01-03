Про це пише агентство міжнародне інформаційне Reuters.
Поставки Tesla за четвертий квартал зросли приблизно на 70% проти аналогічного періоду 2020 року і на 30% у порівнянні з рекордними поставками у попередньому кварталі.
Зазначається, що це шостий квартал поспіль, коли автовиробник фіксує рекордні поставки.
Зростання поставок пов’язане з нарощуванням виробництва електрокарів у Китаї, звідки автомобілі транспортуються на продаж до Європи та країн Азії.
Попри те, що нестача залишається основним ризиком для автовиробників, Deutsche Bank спрогнозував, що Tesla поставить майже 1,5 млн авто у 2022 році.
Раніше Ілон Маск заявляв, що компанія поступово долає дефіцит чіпів. За його словами, компанія повністю відновить ланцюжки поставок комплектуючих у 2022 році, остаточно розв’язавши проблему нестачі мікросхем.
- Нагадаємо, у грудні Tesla Model 3 стала найпродаванішим цілком електричним транспортним засобом у Європі за підсумками 2021 року. Востаннє електромобіль очолював європейські чарти продажів у 2019 році.
- Раніше повідомлялось, що за перші два місяці 2021 року китайська компанія Wuling продала понад 56 000 електрокарів Hong Guang Mini EV. Електромобіль став найбільш продаваним у світі, випередивши Tesla Model 3.
- Також німецький автомобільний концерн Volkswagen у третьому кварталі 2021 року вдвічі збільшив постачання електромобілів.
- При цьому, продаж нових легкових автомобілів із бензиновим та дизельним двигунами у країнах Європейського Союзу знизився на 20,5% проти аналогічного періоду 2020 року. Показник у 713 346 зареєстрованих авто виявився найгіршим з листопада 1993 року.
- У листопаді у компанії Tesla заявили, що на заправних станціях можна буде зарядити будь-який електромобіль. Наразі у світі вже є понад 25 тисяч електрозаправних станцій Supercharger.