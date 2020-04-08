Через падіння попиту на автомобілі, пов'язане з пандемією COVID-19, американська компанія Tesla уріже зарплати співробітників.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Після невдалого протистояння з владою, стурбованою поширенням коронавірусної інфекції, наприкінці березня Tesla зупинила свої заводи в Сан-Франциско та Нью-Йорку.

У середу, 8 квітня, внутрішній консультант компанії Валері Каперс Воркман надіслала співробітникам Tesla електронного листа, в якому повідомила про прийдешні звільнення та скорочення зарплат.

Співробітники, які не можуть працювати з дому та не були призначені на критично важливі робочі місця на заводах, будуть звільнені.

Працівники, які не будуть звільнені, але й відновити роботу не зможуть, з 13 квітня будуть відправлені в неоплачувані відпустки (зі збереженням медстраховки) до повного відновлення виробництва, яке заплановано на 4 травня.

Зарплати тих співробітників, які продовжать роботу, скоротяться на 10%, директорів — на 20%, а віцепрезидентів — на 30%.