Про це повідомляє Bloomberg.
Про це рішення повідомив очільник компанії Ілон Маск у розмові з топменеджерами. Він пояснив, що наприкінці 2022 року компанія презентує перший Cybertruck, а в другій половині 2023 року зможе розпочати серійне виробництво.
“Це особливий проєкт. Як помилка в матриці. Як автомобіль, який створили спеціально для Нео (головний герой фільму-трилогії “Матриця”, – ред.), – сказав Маск.
Концепт Tesla Cybertruck презентували в листопаді 2019 року, а серійне виробництво збиралися розпочати до кінця 2021 року.
- На презентацію президента США Джо Байдена не запросили засновника корпорацій Tesla та SpaceX Ілона Маска.
- У вересні минулого року бізнесмен і засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив про те, що приблизно через три роки планується випуск бюджетних автомобілів вартістю близько $25 тисяч.
- У грудні капіталізація автомобільної компанії Ілона Маска Tesla перетнула позначку у 600 млрд доларів. Вартість акцій перевищила 600 доларів.
- У Німеччині суд наказав американській компанії Tesla Ілона Маска зупинити роботи зі зведення великого заводу (“гігафабрики”) поблизу Берліна. Позов проти Tesla подали місцеві захисники довкілля. За їх словами, будівництво поставить під загрозу середовище існування прудких ящірок і змій (мідянок) – видів, що перебувають під охороною. Суд дослухався до цих аргументів.