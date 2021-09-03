В американській компанії Tesla ухвалили рішення відкласти початок серійного виробництва електричних пікапів Cybertruck до 2023 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Про це рішення повідомив очільник компанії Ілон Маск у розмові з топменеджерами. Він пояснив, що наприкінці 2022 року компанія презентує перший Cybertruck, а в другій половині 2023 року зможе розпочати серійне виробництво.

“Це особливий проєкт. Як помилка в матриці. Як автомобіль, який створили спеціально для Нео (головний герой фільму-трилогії “Матриця”, – ред.), – сказав Маск.

Концепт Tesla Cybertruck презентували в листопаді 2019 року, а серійне виробництво збиралися розпочати до кінця 2021 року.