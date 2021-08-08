Виробництво Cybertruck, першого електричного пікапа від Teska, відкладено до 2022 року.

Про це йдеться на сайті компанії.

До теперішнього часу Tesla зібрала більше мільйона попередніх замовлень на Cybertruck.

Компанія оновила сторінку на сторінці замовлення, підтвердивши, що модель буде доступна пізніше, після того, як “виробництво почнеться в 2022 році”.

Раніше генеральний директор Tesla Ілон Маск визнав, що його Cybertruck має шанси зазнати невдачі на ринку і не стати популярним. Однак самого Маска це мало турбує. Таким чином він прокоментував публікацію, в якій новинці передбачили провал на ринку.