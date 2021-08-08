Про це йдеться на сайті компанії.
До теперішнього часу Tesla зібрала більше мільйона попередніх замовлень на Cybertruck.
Компанія оновила сторінку на сторінці замовлення, підтвердивши, що модель буде доступна пізніше, після того, як “виробництво почнеться в 2022 році”.
Раніше генеральний директор Tesla Ілон Маск визнав, що його Cybertruck має шанси зазнати невдачі на ринку і не стати популярним. Однак самого Маска це мало турбує. Таким чином він прокоментував публікацію, в якій новинці передбачили провал на ринку.
- На презентацію президента США Джо Байдена не запросили засновника корпорацій Tesla та SpaceX Ілона Маска.
- У вересні минулого року бізнесмен і засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив про те, що приблизно через три роки планується випуск бюджетних автомобілів вартістю близько $25 тисяч.
- У грудні капіталізація автомобільної компанії Ілона Маска Tesla перетнула позначку у 600 млрд доларів. Вартість акцій перевищила 600 доларів.
- У Німеччині суд наказав американській компанії Tesla Ілона Маска зупинити роботи зі зведення великого заводу (“гігафабрики”) поблизу Берліна. Позов проти Tesla подали місцеві захисники довкілля. За їх словами, будівництво поставить під загрозу середовище існування прудких ящірок і змій (мідянок) – видів, що перебувають під охороною. Суд дослухався до цих аргументів.