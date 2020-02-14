Компанія Tesla вирішила відключити від мережі Supercharger і будь-яких інших швидких зарядок автомобілі, які відновлюють після ДТП або утоплення.

Про це пише Electrek.

Компанія оновила “Політику транспортних засобів, що підтримуються”, і тепер вона містить наступний рядок:

“Підтримка станцій Supercharger та/або швидкісних станцій заряджання інших мереж на відновлених електрокарах Tesla відключена назавжди”.

Крім того, Tesla пропонує “перевірку безпеки транспортного засобу”, щоб визначити, чи безпечні високовольтні компоненти авто.

“Tesla залишає за собою право деактивувати функцію зарядки на будь-якому транспортному засобі, яке ми вважаємо небезпечним. Якщо буде встановлено, що транспортний засіб було модифіковано для включення функції зарядки та / або швидкої зарядки від третіх осіб, Tesla може вжити законних заходів і вимагати компенсацію”, – наголосили в компанії.