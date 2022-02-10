Про це повідомляє Національне управління безпеки дорожнього руху (NHTSA).
Відкликатимуть деякі електромобілі Model 3, Model S, Model X і Model Y 2021-2022 років.
Помилка програмного забезпечення може призвести до того, що “клапан у тепловій помпі ненавмисно відкриватиметься та затримуватиме холодоагент у випарнику”, спричиняючи погіршення видимості та зниження продуктивності розморожування.
У NHTSA зауважують, що такий технічний стан автомобілів не відповідає федеральним вимогам та може збільшити ризик аварії.
Tesla пропонує власникам безплатні ефірні оновлення програмного забезпечення.
Довідка. Model 3 – середньорозмірний електромобіль виробництва компанії Tesla Inc. Модель представили 31 березня 2016 року. Вважається найдоступнішим електрокаром у гамі американської компанії Tesla. У базовій комплектації Model 3 оснащена батареєю Standart Range, яка дає змогу проїхати на одному заряді 350 км. Початкова вартість авто у базовій комплектації перевищує $40 тисяч.
Model S – п’ятидверний електромобіль американської компанії Tesla. Постачання автомобіля в США почалось у 2012 році. Базова модель отримала двигун потужністю у 362 кінські сили. Заряду літій-іонного акумулятора вистачає на 380 км за умови нульової температури та швидкості руху близько 80 км/год. Початкова вартість автомобіля перевищує $70 тисяч.
Tesla Model X — чотиридверний електромобіль, повнорозмірний кросовер виробництва американської компанії Tesla Motors. Вперше був представлений дизайн-студією Tesla в Лос-Анджелесі 9 лютого 2012 року. Випускається на платформі повнорозмірного седана Tesla Model S.
Заряду літій-іонного акумулятора місткістю 90 кВт-год вистачає на 489 км
Tesla Model Y — компактний електричний кросовер (SUV), що виробляє компанія Tesla Inc. Авто будується на тій же платформі, що і Model 3, хоча є більш схожою на зменшену Model X. Випускатиметься у наступних модифікаціях: стандартний пробіг; довгий пробіг з одним двигуном, чи із подвійним мотором і повним приводом; Performance. Остання модифікація здатна проїжджати на одному заряді 507 км, має максимальну швидкість 233 км/год та розганяється до 100 км/год за 3,5 с.
Після 15 хвилин заряджання на Tesla Supercharger авто може проїхати 254 км.
- Нагадаємо, у грудні стало відомо, що Tesla відкликає сотні тисяч електромобілів Model 3 та Model S через проблеми з багажником та капотом. Загальна кількість автоеквівалентна майже усьому обсягу виробництва компанії у 2020 році.
- Раніше повідомлялось, що Tesla Model 3 стане найпродаванішим цілком електричним транспортним засобом у Європі за підсумками 2021 року. Востаннє електромобіль очолював європейські чарти продажів у 2019 році.
- Нагадаємо, американська компанія зупинила продаж бюджетної версії електрокроссовера Model Y через місяць після появи на ринку.
- У листопаді у компанії Tesla заявили, що на заправних станціях можна буде зарядити будь-який електромобіль. Наразі у світі вже є понад 25 тисяч електрозаправних станцій Supercharger.
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