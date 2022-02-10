Американський автовиробник Tesla відкликає 26 681 автомобіль через несправне програмне забезпечення для розморожування лобового скла, котра може спричинити погіршення видимості.

Про це повідомляє Національне управління безпеки дорожнього руху (NHTSA).

Відкликатимуть деякі електромобілі Model 3, Model S, Model X і Model Y 2021-2022 років.

Помилка програмного забезпечення може призвести до того, що “клапан у тепловій помпі ненавмисно відкриватиметься та затримуватиме холодоагент у випарнику”, спричиняючи погіршення видимості та зниження продуктивності розморожування.

У NHTSA зауважують, що такий технічний стан автомобілів не відповідає федеральним вимогам та може збільшити ризик аварії.

Tesla пропонує власникам безплатні ефірні оновлення програмного забезпечення.

Довідка. Model 3 – середньорозмірний електромобіль виробництва компанії Tesla Inc. Модель представили 31 березня 2016 року. Вважається найдоступнішим електрокаром у гамі американської компанії Tesla. У базовій комплектації Model 3 оснащена батареєю Standart Range, яка дає змогу проїхати на одному заряді 350 км. Початкова вартість авто у базовій комплектації перевищує $40 тисяч.

Model S – п’ятидверний електромобіль американської компанії Tesla. Постачання автомобіля в США почалось у 2012 році. Базова модель отримала двигун потужністю у 362 кінські сили. Заряду літій-іонного акумулятора вистачає на 380 км за умови нульової температури та швидкості руху близько 80 км/год. Початкова вартість автомобіля перевищує $70 тисяч.

Tesla Model X — чотиридверний електромобіль, повнорозмірний кросовер виробництва американської компанії Tesla Motors. Вперше був представлений дизайн-студією Tesla в Лос-Анджелесі 9 лютого 2012 року. Випускається на платформі повнорозмірного седана Tesla Model S.

Заряду літій-іонного акумулятора місткістю 90 кВт-год вистачає на 489 км

Tesla Model Y — компактний електричний кросовер (SUV), що виробляє компанія Tesla Inc. Авто будується на тій же платформі, що і Model 3, хоча є більш схожою на зменшену Model X. Випускатиметься у наступних модифікаціях: стандартний пробіг; довгий пробіг з одним двигуном, чи із подвійним мотором і повним приводом; Performance. Остання модифікація здатна проїжджати на одному заряді 507 км, має максимальну швидкість 233 км/год та розганяється до 100 км/год за 3,5 с.

Після 15 хвилин заряджання на Tesla Supercharger авто може проїхати 254 км.