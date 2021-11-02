На заправних станціях компанії Tesla можна буде зарядити будь-який електромобіль. Наразі у світі вже є понад 25 тисяч електрозаправних станцій Supercharger.

Про це повідомляє ВВС.

Як пілотний проєкт Tesla будуватиме універсальні електрозаправні станції й розпочне з десяти точок у Нідерландах.

“Ми завжди прагнули відкрити мережу заправних станцій для електромобілів, які відрізняються від Tesla, й тим самим стимулювати водіїв переходити на електромобілі будь-якої марки… Цей крок підтримує нашу місію щодо прискорення світового переходу до зеленої енергетики”, – сказав один з представників компанії Tesla.

Зарядні пристрої на таких заправних станціях працюватимуть з будь-яким електромобілем, у якого є комбінований чарджер (CCS). Такі системи використовують електромобілі BMW, Mercedes-Benz Daimler, Ford та Volkswagen.

Усе, що потрібно, аби скористатися чарджером на заправці Tesla – встановити потрібний застосунок та створити обліковий запис. Після цього можна буде знайти найближчу станцію для заряджання електромобіля.