Про це повідомляє ВВС.
Як пілотний проєкт Tesla будуватиме універсальні електрозаправні станції й розпочне з десяти точок у Нідерландах.
“Ми завжди прагнули відкрити мережу заправних станцій для електромобілів, які відрізняються від Tesla, й тим самим стимулювати водіїв переходити на електромобілі будь-якої марки… Цей крок підтримує нашу місію щодо прискорення світового переходу до зеленої енергетики”, – сказав один з представників компанії Tesla.
Зарядні пристрої на таких заправних станціях працюватимуть з будь-яким електромобілем, у якого є комбінований чарджер (CCS). Такі системи використовують електромобілі BMW, Mercedes-Benz Daimler, Ford та Volkswagen.
Усе, що потрібно, аби скористатися чарджером на заправці Tesla – встановити потрібний застосунок та створити обліковий запис. Після цього можна буде знайти найближчу станцію для заряджання електромобіля.
- Американський виробник електромобілів Tesla офіційно переносить свою штаб-квартиру з Каліфорнії до Техасу.