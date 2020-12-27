У святковому оновленні програмного забезпечення (ПЗ) 2020.48.26 у електрокарів Tesla з'явилася можливість використовувати автомобіль як портативну колонку.

Про це повідомляється на форумі Tesla.

Новий режим Boombox дозволяє відтворювати звуки та музику через зовнішні динаміки.

Серед фішок оновлення: тепер клаксоном можна пукати або видавати звуки бекання кози.

Судячи з обговорення на форумі, деяким користувачам сподобалося таке оновлення:

“Не можу дочекатися. Родзинка року – пукання клаксон. Не дочекаюся, коли зможу їхати по вулиці і пердіти на сусідів”.

“Днями мені довелося посигналити, щоб злякати ворон з дороги. Цікаво, чи підійде для цієї мети пердіння?”

Один з користувачів вказав, що через оновлення машиною стало управляти гірше.

“Це єдине оновлення, про яке варто згадати. На мою думку, з цим оновленням стало гірше керувати автомобілем. Отримуємо пукаючу машину і найгірше враження від водіння. З Різдвом”.

“Кумедно, але кожного грудня до нас приходять божевільні тролі і завантажують дивні речі, а потім зникають”.

Режим Boombox доступний в електрокарах Tesla, випущених після 1 вересня 2019 року. Ці авто мають зовнішні динаміки. Американська влада вимагає, щоб як правило безшумні електромобілі видавали хоч якісь звуки, щоб їх було чутно на дорозі.

У прошивку завантажили “рингтони” звуку вантажівки з морозивом і La Cucaracha. Можна і завантажити свої звуки через USB-роз’єм.