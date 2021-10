Про це повідомляють агентство Reuters та видання The Verge.

Минулими вихідними Tesla провела в Грюнхайді (Бранденбург, близько 40 км від Берліна) масштабний розважальний захід Giga-Fest.

Він проходив неподалік гігафабрики з виробництва електрокарів компанії, яка наразі на завершальній стадії будівництва.

Відкриття фабрики неодноразово затримувалося через скарги від екологічних груп. Остаточного підтвердження того, що завод запрацює, Tesla досі не отримала від місцевої влади, яка оцінює його вплив на навколишнє середовище в цьому районі.

Остання консультація з громадськістю відбудеться 14 жовтня, після чого міністерство навколишнього середовища Бранденбурга ухвалить рішення. Міністр економіки Бранденбурга оцінив шанси заводу отримати дозвіл на роботу в 95%.

На заході грала музика, були різноманітні атракції та фудкорт. Також для місцевих мешканців запропонували екскурсію заводом.

Компанія запропонувала на фестиваль 9000 квитків, причому пріоритет надавали жителям землі Бранденбург.

#gigaberlin it’s electrifying – you can literally see the energy here pic.twitter.com/OmdEuphRki

— 🔋Sources🔋 (@Gazzerg23) October 9, 2021