Tesla готується до відкриття першого заводу в Європі й очільник компанії Ілон Маск провів масштабне шоу Giga-Fest з цього приводу.

Про це повідомляють агентство Reuters та видання The Verge.

Минулими вихідними Tesla провела в Грюнхайді (Бранденбург, близько 40 км від Берліна) масштабний розважальний захід Giga-Fest.

Він проходив неподалік гігафабрики з виробництва електрокарів компанії, яка наразі на завершальній стадії будівництва.

Відкриття фабрики неодноразово затримувалося через скарги від екологічних груп. Остаточного підтвердження того, що завод запрацює, Tesla досі не отримала від місцевої влади, яка оцінює його вплив на навколишнє середовище в цьому районі.

Остання консультація з громадськістю відбудеться 14 жовтня, після чого міністерство навколишнього середовища Бранденбурга ухвалить рішення. Міністр економіки Бранденбурга оцінив шанси заводу отримати дозвіл на роботу в 95%.

На заході грала музика, були різноманітні атракції та фудкорт. Також для місцевих мешканців запропонували екскурсію заводом.

Компанія запропонувала на фестиваль 9000 квитків, причому пріоритет надавали жителям землі Бранденбург.

#gigaberlin it’s electrifying – you can literally see the energy here pic.twitter.com/OmdEuphRki — 🔋Sources🔋 (@Gazzerg23) October 9, 2021

Маск під час фестивалю заявив, що перші автомобілі, які з’являться на новому заводі Tesla в Берліні, мають зійти з конвеєра вже наступного місяця.

“Почати виробництво — це добре, але об’ємне виробництво — це складна частина. Для досягнення масового виробництва буде потрібно більше часу, ніж для будівництва заводу”, — сказав Маск на фестивалі.

Він сказав, що обсяг виробництва становитиме 5 тисяч автомобілів в день. Також мільярдер став на захист заводу та переконував, що використовуватиме “відносно мало” води й посадить більше дерев, ніж зрубали впродовж будівництва.