Відповідний ролик опубліковано у Twitter.

17-секундне відео демонструє, як Semi рухається автотреком. Це перший раз, коли вантажівку показали в русі. Перед цим Tesla демонструвала її на презентації в 2017 році.

Semi on the track pic.twitter.com/0QCTYGbLJv — Tesla (@Tesla) March 14, 2021

Згідно з ранніми анонсами, Tesla Semi мають бути оснащені чотирма незалежними двигунами. На одному заряді (якщо вірити Ілону Маску) він матиме проїжджати від 480 до 800 км (залежно від комплектації), а без поломок — до 1,5 млн км.

Вартість автівки, як очікується, коливатиметься від 150 до 180 тисяч доларів. Коли саме вантажівки потраплять в продаж поки невідомо.