Про це повідомляється на сайті Tesla.

Напій від компанії Маска обійдеться покупцям у $250. Замовити текілу можна на сайті Tesla. Однак, зараз товар недоступний, оскільки першу партію текіли розкупили за декілька годин.

В описі до напою написано, що це текіла аньехо, витримана на 100% з преміальної агави в бочках з французького дуба, з сухими фруктами і легким ванільним ароматом зі збалансованим післясмаком з корицею і перцю.

Цікаво, що запуск виробництва текіли від компанії має курйозну передісторію. 1 квітня 2018 року Ілон Маск у своєму Twitter заявив, що Tesla збанкротувала. У дописі було написано, що генеральний директор компанії (тобто сам Маск) “відключився біля Tesla Model 3 в оточенні пляшок Teslaquilla, а на його щоках все ще видно сліди сліз”.

Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by "Teslaquilla" bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.

This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point?

— Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2018