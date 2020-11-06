Про це повідомляється на сайті Tesla.
Напій від компанії Маска обійдеться покупцям у $250. Замовити текілу можна на сайті Tesla. Однак, зараз товар недоступний, оскільки першу партію текіли розкупили за декілька годин.
В описі до напою написано, що це текіла аньехо, витримана на 100% з преміальної агави в бочках з французького дуба, з сухими фруктами і легким ванільним ароматом зі збалансованим післясмаком з корицею і перцю.
Цікаво, що запуск виробництва текіли від компанії має курйозну передісторію. 1 квітня 2018 року Ілон Маск у своєму Twitter заявив, що Tesla збанкротувала. У дописі було написано, що генеральний директор компанії (тобто сам Маск) “відключився біля Tesla Model 3 в оточенні пляшок Teslaquilla, а на його щоках все ще видно сліди сліз”.
Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by "Teslaquilla" bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.
This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point?
Happy New Month! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1
— Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2018
У цьому ж році Tesla запатентувала товарний знак “Teslaquila”. А вже у 2020 році компанія насправді втілила у життя жарт Маска.
- Кохана Ілона Маска — співачка Grimes випустила унікальну колискову “AI Lullaby”. Трек створений у співпраці з музичним стартапом Endel. Колискова створена за допомогою штучного інтелекту, який скеровує звукове середовище, що розвивається відповідно до погодних умов, частоти серцевих скорочень слухача та часу доби.