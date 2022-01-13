На офіційному сайті Tesla більше немає інформації про дату початку виробництва футуристичного пікапа Cybertruck. Жодних публічних заяв про цю дату компанія не зробила.

Про це повідомляє видання The Verge.

Cybertruck анонсували ще у 2019 році, коли Ілон Маск із гордістю представив електрокар. На той момент у Tesla обіцяли, що електропікапи почнуть сходити з конвеєрів компанії з кінця 2021 року. Проте минулого серпня виробництво було відкладено до 2022 року.

Сторінка замовлення на сайті Tesla Cybertruck раніше повідомляла покупцям: “Ви зможете завершити свою конфігурацію, коли виробництво наблизиться до 2022 року”. Зараз там написано: “Ви зможете завершити конфігурацію, коли виробництво наблизиться”.При цьому архіви сайту, які показують посилання на рік, було видалено наприкінці грудня 2021 року.

Tesla відома тим, що несподівано підвищує вартість або не дотримується раніше заявлених цін. Раніше подібна ситуація сталася з моделлю X. Компанія видалила всі комплектації, за винятком шестимісної конфігурації Model X Plaid, що фактично підвищило базову ціну на 6000 доларів.