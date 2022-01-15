Відповідну інформацію опубліковано на сайті компанії.

Наголошується, що нині під час продажу подібних товарів до оплати приймається лише одна криптовалюта.

“Tesla приймає лише Dogecoin. Tesla не може отримувати або визначати будь-які інші цифрові активи”, – йдеться у розділі “Підтримка”.

На сайті компанії зазначено, що для покупки в магазині Tesla користувачам знадобиться налаштований гаманець Dogecoin.

Також у розділі уточнюється, що всі покупки через Dogecoin не підлягають поверненню, обміну або скасуванню.