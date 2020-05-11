Про це повідомляє видання The Verge.
Компанія-виробник електромобілів Tesla відновила роботу свого заводу в Каліфорнії на минулих вихідних. 10 і 11 травня на роботу вийшли тільки частина співробітників заводу, за два дні вони виготовили близько 200 автомобілів Tesla Y і Tesla 3.
За словами працівників заводу, тим, хто не вийшов на зміну на вихідних, повідомили, що вони зможуть приступити до роботи в інший час протягом тижня.
Варто заначити, що робота заводу була зупинена 23 березня — за тиждень після того, як відповідна вимога, пов’язана з епідемією COVID-19, була оприлюднена владою штату. Протягом цього тижня представники компанії вимагали від влади дати дозвіл продовжувати виробництво автомобілів, мотивуючи це тим, що автомобілебудівна галузь є однією з найважливіших для країни.
Перемовини з чиновниками з питання законності зупинки роботи заводу тривають донині. Одночасно із запуском заводу всупереч забороні Tesla подала судовий позов проти округу Аламеда з вимогою зняти обмеження і визнати їх незаконними.
- Через падіння попиту на автомобілі, пов’язаного з пандемією COVID-19, американська компанія Tesla уріже зарплати співробітників.