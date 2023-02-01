Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.
Виробник планує виготовляти близько 20 тисяч одиниць авто щотижня на своєму заводі в Шанхаї протягом лютого та березня.
Зазначається, що на конференції минулого тижня, присвяченій обговоренню результатів роботи компанії, генеральний директор Ілон Маск заявив, що в січні замовлення майже вдвічі перевищили обсяги виробництва після зниження ціни.
У такий спосіб, за словами Маска, цьогоріч постачання можуть досягти 2 мільйонів автомобілів. За умови, якщо не буде ніяких “зовнішніх збоїв”.
Раніше зниження ціни на Tesla в Китаї спричинила так звана “цінова війна”. Водночас з компанією Маска ціни почали знижувати й китайські автовиробники Xpeng і Seres’ Aito.
Зауважимо, що завод Tesla у Шанхаї виробляє автомобілі як для китайського ринку, так і для експорту в Європу.
- Нові конкуренти Ілона Маска починають підривати позиції Tesla на ринку електромобілів США.
- Шотландець та батько п’ятьох дітей активно підтримує Україну,
- Протягом 2022 року акції американської компанії Tesla впали на 11,5%, до найнижчого показника з серпня 2020 року — $109. Причиною падіння стало побоюваннями інвесторів, що генеральний директор Tesla Ілон Маск приділяє забагато уваги Twitter.