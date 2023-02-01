Американська компанія Tesla хоче збільшити виробництво на своєму заводі в Шанхаї, аби задовольнити попит, який викликаний зниженням цін на найбільш популярні моделі.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Виробник планує виготовляти близько 20 тисяч одиниць авто щотижня на своєму заводі в Шанхаї протягом лютого та березня.

Зазначається, що на конференції минулого тижня, присвяченій обговоренню результатів роботи компанії, генеральний директор Ілон Маск заявив, що в січні замовлення майже вдвічі перевищили обсяги виробництва після зниження ціни.

У такий спосіб, за словами Маска, цьогоріч постачання можуть досягти 2 мільйонів автомобілів. За умови, якщо не буде ніяких “зовнішніх збоїв”.

Раніше зниження ціни на Tesla в Китаї спричинила так звана “цінова війна”. Водночас з компанією Маска ціни почали знижувати й китайські автовиробники Xpeng і Seres’ Aito.

Зауважимо, що завод Tesla у Шанхаї виробляє автомобілі як для китайського ринку, так і для експорту в Європу.