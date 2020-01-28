До кінця цього тижня, або на початку наступного, Україна отримає спеціальні тест-системи, які сприятимуть діагностиці можливого зараження китайським коронавірусом 2019 nCoV.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль в ефірі програми “Свобода слова” на ICTV.

На даний момент діагностика можливого зараження китайським коронавірусів проводиться тільки шляхом виключення інших захворювань. Точних методів дослідження і діагностики коронавірусу, на сьогоднішній день, не існує.

“Спочатку пацієнта діагностують на грип. Якщо підтвердження діагнозу немає, то проводиться діагностика на тип коронавірусу, який присутній в Україні. Діагностичні системи є в лабораторних центрах кожної області країни”, – розповів Коваль.

У тому випадку, якщо така діагностика виявиться безрезультатною, а пацієнт як і раніше буде скаржитися на нездужання, то з регіонів його зразки біологічного матеріалу будуть відправляти до Києва, де будуть проводити діагностику на всі можливі типи вірусів.

Якщо це дослідження також виявиться безрезультатним – зразки направлять до лабораторії ВООЗ.

Також заступник міністра розповів про випадок зі студентом зі Львова. Він приїхав в місто на автобусі, а додому дістався на таксі, де відчув симптоми подібні до грипу. Після цього студент звернувся до медиків, які виявили підозру на коронавірус.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.