Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль в ефірі програми “Свобода слова” на ICTV.
На даний момент діагностика можливого зараження китайським коронавірусів проводиться тільки шляхом виключення інших захворювань. Точних методів дослідження і діагностики коронавірусу, на сьогоднішній день, не існує.
“Спочатку пацієнта діагностують на грип. Якщо підтвердження діагнозу немає, то проводиться діагностика на тип коронавірусу, який присутній в Україні. Діагностичні системи є в лабораторних центрах кожної області країни”, – розповів Коваль.
У тому випадку, якщо така діагностика виявиться безрезультатною, а пацієнт як і раніше буде скаржитися на нездужання, то з регіонів його зразки біологічного матеріалу будуть відправляти до Києва, де будуть проводити діагностику на всі можливі типи вірусів.
Якщо це дослідження також виявиться безрезультатним – зразки направлять до лабораторії ВООЗ.
Також заступник міністра розповів про випадок зі студентом зі Львова. Він приїхав в місто на автобусі, а додому дістався на таксі, де відчув симптоми подібні до грипу. Після цього студент звернувся до медиків, які виявили підозру на коронавірус.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.
- Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус 26 січня відправився в Китай в зв’язку зі спалахом коронавируса нового типу.
- За інформацією міністерства охорони здоров’я, станом на 26 січня в Україні ще не зафіксовано випадків зараження новим коронавірусів nCoV 2019.
- 27 січня стало відомо про один випадок коронавируса, зафіксованому в Києві. Медики запевняють, що йдеться не про nCoV-2019.