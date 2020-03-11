Про це повідомляється в каналі “Коронавірус інфо” Міністерства охорони здоров’я в Telegram.
“Тести вже доставлені або будуть доставлені найближчими днями до Житомира, Тернополя, Дніпра, Вінниці, Києва, Рівного, Львова, Запоріжжя. Триває приймання замовлення на закупівлю тест-систем для інших областей. Усі тести сертифіковані ВООЗ. Набори розроблені з максимально можливим профілем виявлення для певного визначення даного виду коронавірусу”, – йдеться у повідомленні.
Рівночасно уточнюється, що такі тести допоможуть прискорити процес перевірки на китайський атиповий коронавірус шляхом тестування на місцях.
Також при цьому наголошується, що наразі Центр громадського здоров’я бездоганно справляється з тими зразками, що вже надійшли.
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня вводять карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
- Так, в Україні прийнято рішення про припинення авіасполучення з Італією через спалах коронавірусу COVID-19.