В Україні до 8 регіонів скерували німецькі тест-системи для виявлення китайського атипового коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляється в каналі “Коронавірус інфо” Міністерства охорони здоров’я в Telegram.

“Тести вже доставлені або будуть доставлені найближчими днями до Житомира, Тернополя, Дніпра, Вінниці, Києва, Рівного, Львова, Запоріжжя. Триває приймання замовлення на закупівлю тест-систем для інших областей. Усі тести сертифіковані ВООЗ. Набори розроблені з максимально можливим профілем виявлення для певного визначення даного виду коронавірусу”, – йдеться у повідомленні.

Рівночасно уточнюється, що такі тести допоможуть прискорити процес перевірки на китайський атиповий коронавірус шляхом тестування на місцях.

Також при цьому наголошується, що наразі Центр громадського здоров’я бездоганно справляється з тими зразками, що вже надійшли.