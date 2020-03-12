Про це заявив сьогодні на брифінгу головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.
“Ми вже здійснюємо поставку тест-систем у регіональні вірусологічні лабораторії МОЗ. І тепер тестування можна буде проводити не тільки в Києві, в центральній референс-лабораторії, але ще додатково в 9 вірусологічних лабораторіях”, – зазначив він.
За словами Ляшка, тестування буде проводитися в наступних містах:
• Києві
• Житомирі
• Тернополі
• Дніпрі
• Вінниці
• Рівному
• Львові
• Запоріжжі.
У Києві тестування проводитиметься відразу в двох лабораторіях (в Національній референс-лабораторії та Обласній інфекційній лабораторії).
Ляшко уточнив, що зараз з Міністерством фінансів України обговорюється виділення додаткових грошей для лабораторних центрів Міністерства охорони здоров’я.
“Буде придбано близько 20 тисяч упаковок швидких тестів, які дозволять протестувати 100 тисяч осіб. І додатково близько 600 упаковок тест-систем для тестування в вірусологічних лабораторіях”, – розповів він.
Ляшко додав, що МОЗ зараз працює з різними організаціями для того, щоб збільшити кількість “точок тестування” на коронавірус.
(На відео – з 5:48)
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