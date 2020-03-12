Наразі тест-системи для виявлення коронавірусу COVID-19 доставляються в регіональні вірусологічні лабораторії, в зв'язку з чим здати тест можна буде в 8 містах України.

Про це заявив сьогодні на брифінгу головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

“Ми вже здійснюємо поставку тест-систем у регіональні вірусологічні лабораторії МОЗ. І тепер тестування можна буде проводити не тільки в Києві, в центральній референс-лабораторії, але ще додатково в 9 вірусологічних лабораторіях”, – зазначив він.

За словами Ляшка, тестування буде проводитися в наступних містах:

• Києві

• Житомирі

• Тернополі

• Дніпрі

• Вінниці

• Рівному

• Львові

• Запоріжжі.

У Києві тестування проводитиметься відразу в двох лабораторіях (в Національній референс-лабораторії та Обласній інфекційній лабораторії).

Ляшко уточнив, що зараз з Міністерством фінансів України обговорюється виділення додаткових грошей для лабораторних центрів Міністерства охорони здоров’я.

“Буде придбано близько 20 тисяч упаковок швидких тестів, які дозволять протестувати 100 тисяч осіб. І додатково близько 600 упаковок тест-систем для тестування в вірусологічних лабораторіях”, – розповів він.

Ляшко додав, що МОЗ зараз працює з різними організаціями для того, щоб збільшити кількість “точок тестування” на коронавірус.

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(На відео – з 5:48)