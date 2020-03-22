Про це він заявив в ефірі програми “Подробиці тижня” на телеканалі “Інтер”.

“На сьогоднішній день тестування людей без ознак хвороби не має сенсу, тому що тести не покажуть хвороба, якщо немає ознак. І на сьогоднішній день тести теж є. Так, вони є в незначній кількості, але вони є і тестування проводяться. Буде більше тестів – це не означає, що всім тим, у кого немає ознак, треба проходити тестування. По-перше, нічого не покаже, по-друге краще ці тести використовувати для хворих людей”, – сказав Радуцький.

Він підкреслив, що в Україні тестування проводять людям з такими ознаками захворювання, як температура тіла вище 38,5 градусів і сухий кашель.

“Я не знаю жодної країни в світі, навіть заможні країни, де б тестування відбувалося просто для всього населення”, – пояснив він.

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С 38-ї хвилини