У Києві стартувала переатестація прокурорів регіональних прокуратур. У зв'язку з технічними неполадками тестування декількох сотень прокурорів було зірвано.

Про це #Буквам повідомило джерело в столичній прокуратурі.

Раніше сьогодні в прес-службі Офісу генерального прокурора повідомили, що в Києві стартувала атестація прокурорів регіональних прокуратур. Відомо, що пройти переатестацію погодилися майже всі співробітники регіональних прокуратур.

“За словами Генерального прокурора Руслана Рябошапки, прокурори активно готувалися до проходження тестування на знання та вміння застосовувати законодавство, тому він очікує, що перший етап успішно пройде значна кількість регіональних прокурорів, які беруть участь у атестації”, — зазначили в прес-службі.

За інформацією джерела видання, у другій половині дня дві групи прокурорів (близько 600 чоловік) мали почати здавати тест на загальні здібності.

Перша група мала почати проходити тестування в обід, друга — близько 17 годин. Однак станом на 19 годин жодна з груп не змогла пройти тест.

“Перша група не встигла пройти до кінця, а друга навіть не почала”, — повідомив співрозмовник #Букв.

У зв’язку з тим, що проведення тестів стало неможливим, всіх присутніх вивели з приміщень. Частина прокурорів очікували відновлення тестування в холі, частина — зовні під дощем, оскільки приміщення не розраховане на розміщення такої великої кількості людей.

Невідомо, коли почнеться тестування і чи почнеться сьогодні. Багато прокурорів, в тому числі які прибули на тестування з інших областей, не залишають територію, побоюючись, що пропустять початок тестування і будуть не допущені до нього, як такі, що “не з’явилися”.