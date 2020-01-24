Клінічні випробування вакцин проти невідомого типу китайського коронавірусу можуть бути проведені влітку.

Про це заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі виконавчий директор Коаліції з інновацій для запобігання епідеміям (CEPI) Річард Гатчетт.

На даний момент медики і науковці займаються вивченням вірусу і незабаром розпочнуть розробку спеціальної вакцини.

“У нас є три партнерства для розробки вакцин проти нового коронавірусу. Наша мета полягає в тому, щоб ці вакцини були дуже швидко розроблені, щоб розпочати клінічні випробування, можливо, вже влітку”, – заявив він.

Кількість заражених невідомим китайським коронавірусів (2019 нКоВ) на території країни, досягло 830 осіб. Кількість померлих від коронавірусу також зросла – до 25 осіб.

Як повідомлялося раніше, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Уперше вірус був виявлений в місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване в 80-ти кілометрах від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин. Станом на 23 січня відомо про 18 жертв китайського нетипового коронавірусу та понад 500 хворих.

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