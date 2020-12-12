У суботу, 12 грудня, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні хочуть робити не менше 1 мільйона тестів на коронавірус щомісяця.

Про це він повідомив під час брифінгу.

Міністр зазначив, що обов’язкове тестування проводитимуть навіть у тих випадках, коли симптоматика пацієнта не відповідає коронавірусній хворобі.

“Тепер будемо тестувати людей з будь-якими ознаками респіраторного захворювання, незалежно від того, чи відповідає симптоматика коронавірусній хворобі. Будь-які респіраторні захворювання – будуть проводити ПЛР-тести, щоб підтвердити чи спростувати діагноз COVID-19… Хочемо робити не менше, ніж 1 мільйон тестів на місяць”, – сказав Степанов.

Мова йде як про ПЛР-тести, так і про швидкі тести. Однак позитивний результат швидкого тесту потрібно обов’язково підтвердити чи спростувати ПЛР-дослідженням. Він підкреслив, що тестування для українців буде безкоштовним.

Також МОЗ планує тестувати контактних осіб.