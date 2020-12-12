Про це він повідомив під час брифінгу.
Міністр зазначив, що обов’язкове тестування проводитимуть навіть у тих випадках, коли симптоматика пацієнта не відповідає коронавірусній хворобі.
“Тепер будемо тестувати людей з будь-якими ознаками респіраторного захворювання, незалежно від того, чи відповідає симптоматика коронавірусній хворобі. Будь-які респіраторні захворювання – будуть проводити ПЛР-тести, щоб підтвердити чи спростувати діагноз COVID-19… Хочемо робити не менше, ніж 1 мільйон тестів на місяць”, – сказав Степанов.
Мова йде як про ПЛР-тести, так і про швидкі тести. Однак позитивний результат швидкого тесту потрібно обов’язково підтвердити чи спростувати ПЛР-дослідженням. Він підкреслив, що тестування для українців буде безкоштовним.
Також МОЗ планує тестувати контактних осіб.
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