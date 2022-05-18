25 травня на 10:00 в Дарницькому суді м. Києва призначено попередній розгляд справи Тетяни Чорновол за обвинуваченням за ст. 115 ККУ ("Умисне вбивство"). Водночас наразі ексдепутатка Верховної Ради знаходиться на бойових позиціях та не має права як офіцер полишити місце служби.

Про це заявив адвокат Андрій Федун у Facebook.

Він зауважив, що не планував щось писати та коментувати до закінчення війни.

“На 25 травня на 10:00 в Дарницькому суді м. Києва призначено попередній розгляд справи за обвинуваченням яке сфабрикували ще при Рябошапці, під патронатом відомого Андрія. Їх немає сьогодні в Україні, в Європі їм комфортніше. А Україну нехай захищаю інші”, – зазначив Федун.

Він звернувся до генпрокурорки Ірини Венедіктової, та закликав пояснити як бойовому офіцеру покинути місце служби та приїхати на засідання суду.

Проти екснардепки та журналістки Чорновол разом із колишнім нардепом Сергієм Пашинським відкрили провадження за підозрою у незаконному заволодінні зброєю. Причиною для цього став українські протитанкові ракетні комплекси “Стугна-П”, частину з яких вивезли зі складів, котрі підірвали окупанти РФ.

За місяць до війни колишній нардеп Сергій Пашинський організував навчання операторів згаданих ракетних комплексів та домовився, що підприємство “Луч”, яке виробляло “Стугни” для експорту, постачатиме зброю для ЗСУ.

Ракетні комплекси вдалося вивезти перед авіаударом, коли завод і склади знищили. У результаті зброя знадобилася для відсічі ворога у Кривому Розі, Броварах, Ірпені, Чернігові тощо. За перший тиждень війни до Збройних сил України скерували близько 50 розрахунків ПТРК “Стунга” і “Корсар”.

Своєю чергою, журналіст “Цензор.НЕТ” Юрій Бутусов зазначив, що Пашинський домовився із компанією “Луч”, яка виготовляла ракети на замовлення однієї з арабських країн. Бо замовлення на техніку Міноборони України перед війною не зробило, і були вільні потужності для роботи з іншими замовниками.

Підрозділ, де Тетяна Чорновол виконує бойові завдання, був сформований Збройними силами.

Водночас у Державному бюро розслідувань заявили, що кримінальне провадження відносно Сергія Пашинського не пов’язане із передачею Збройним силам України ПЗРК “Стугна”.

“ДБР відповідально ставиться до виконання своїх обов’язків та розуміє усю відповідальність за прийняття будь-яких рішень, що стосуються обороноздатності нашої держави. Будь-які дії направлені на зниження обороноздатності чи на дискредитацію захисників України є неприпустимими як під час воєнного стану, так і в мирний час”, – заявили у пресслужбі.

Та попри це, у чому саме підозрюють Пашинського детективи не пояснили, як і не “згадали” екснардепку. Їх, як повідомив журналіст Юрій Бутусов, ДБР планували заарештувати нібито за незаконне заволодіння зброєю.

Проте, як зазначила Чорновол, їй прийшло повідомлення щодо призначення підготовчого судового засідання на 25 травня за обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого ст. 115 ККУ (“Умисне вбивство”).

“На фото скрін-привіт, смс, яке мені прийшло, ще з одного міста, яке я захищала. Проте я не жаліюсь, я з цього сміюся. Зрештою виплакалася (мені не соромно плакать) і знову – оптиміст. Мені своє робити. А ще я не сама. В мене є команда, мій підрозділ. Може я і не найкращий командир, але я, знаю, що їм потрібна я, а мені потрібні вони, щоб вижити і перемогти. А велике залите сонцем місто, хай собі думає, що хоче за нашими спинами. Головне, щоб за нашими спинами”, – наголосила вона.