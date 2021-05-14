Відповідну заяву Чорновол зробила під час політичного ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.

Так, у випуску політичного ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера” від 7 травня Дмитро Гордон стверджував, що п’ятий президент України Петро Порошенко нібито домовився з лідером Росії Володимиром Путіним щодо відведення українських військ з Маріуполя. Журналіст заявив, що тоді “Маріуполь врятував полк “Азов”.

На цю заяву й відреагувала Тетяна Чорновол, розбивши твердження Гордона. Вона зазначила, що була безпосереднім свідком подій під Маріуполем після початку російської агресії на Донбасі.

“Щодо пана Гордона. Я би вам не рекомендувала йти в суд стосовно Маріуполя, тому що ви не знаєте, що там було. А я знаю“, — заявила Чорновол.

Депутатка уточнила, що тоді воювала в складі полку “Азов” й перебувала під Маріуполем. За словами Чорновол, “Азов” дійсно готовий був піти в бій, проте наступ на місто відбивали військові Збройних сил України.

“Я тоді була в складі “Азову”. Я не хочу сказати, що “Азов” не готовий був захистити Маріуполь – звичайно, готовий. Ми всі палали бажанням захистити Маріуполь. Весь склад “Азову” тоді стояв на блок-посту зі зброєю і чекав нашої черги піти в бій. Нагадаю, тоді російські війська наступали на Маріуполь. Однак в бій ми не пішли – воювала армія, зокрема 72-го бригада. Воювала Нацгвардія, вони йшли в бій. Мали втрати. Ми стояли на блокпосту, бо чекали в принципі наказу піти в бій, але так в бій ми не пішли. Шанси у нас були невеликі, тому що “Азов” був тоді озброєний фактично виключно автоматами. Тому це було раціональне рішення українського командування: притримувати “Азов” в резерві”, – наголосила Чорновол.

“Ситуація була досить складна, але треба відзначити особливу роль української артилерії, яка нанесла великі втрати російським десантникам, які тоді були під Маріуполем. І це дало можливість тоді Порошенку з позиції сили вести переговори по Мінських угодах. Тому я хочу відзначити, що той день – це була велика перемога Порошенка. Зокрема, завдяки їй я залишилась, наприклад, жива, і багато хто інший залишився живий”, – додала вона.

Після цього між Гордоном та Чорновол розпалилася дискусія щодо подій 2014 року.

Колишня депутатка заявила, що журналіст “послуговується інформацією, яка надходить від кремлівських агентів”.

“Зрозуміло, яку сторону ви захищаєте”, – зауважила Чорновол.

Між ними відбувся наступний діалог, за результатами якого Гордон заявив, що позиватиметься проти Тетяни Чорновол:

Гордон: Ви хочете сказати, що я агент російський, чи що ви хочете сказати? Скажіть це вголос. Чорновол: Так, хочу. Гордон: Ви хочете сказати? Ви отримали позов вже, щойно. Це перше. Друге – позов і вас засуджу. Чорновол: Тобто ви вже із Порошенком судитися не будете, будете судитися зі мною? Гордон: Тепер щодо Порошенка. Я ж не завершив. Ви мені не даєте сказати. Ви гарна дівчина, але ви говорите багато і не по справі.

Тут Гордона назвали “агентом Кремля”, а він образився та пообіцяв позов до суду 😢 pic.twitter.com/txV3SXLjrn — Букви (@Bykvu) May 13, 2021

Після цього взяв слово співголова фракції “Європейської Солідарності” Артур Герасимов, котрий запитав у Гордона, чи знає він, коли було звільнено Маріуполь.

“У червні – 13 чи 15”, – відповів Гордон.

“13 червня 2014 року. Коли Порошенко став Головнокомандувачем? 7 червня 2014 року. Менш ніж через тиждень Маріуполь було звільнено. Оці дві цифри показують брехню цієї людини”, – підсумував Герасимов.

(На відео – з 1 год. 19 хв.)