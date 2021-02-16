Про це інформує кореспондент #Букв.

Виступ пролунав у рамках розгляду звернення до міжнародної спільноти щодо засудження тимчасової окупації Криму, порушень прав і свобод людини на окупованих територіях.

Так, спершу на трибуну для виступу вийшов нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич, який традиційно звинуватив в окупації Криму “попередників”.

“У мене запитання не до “слуг народу”, а до “попєрєдніка”: як це так сталося, що Крим перестав бути Україною?”, – заявив Шуфрич.

Після цього Петро Порошенко взяв слово у відповідь і нагадав про агресію Росії та її лідера Володимира Путіна.

“Незважаючи на те, що у мене інавгурація була в червні, коли вже декілька місяців тривала російська анексія і російська окупація, досі ОПЗЖ не можуть розібратися, хто винен в анексії й агресії. Ми від імені всього залу інформуємо вас, що прізвище цієї людини — Путін! Той, хто подав у свою Раду Федерації закон про право використання російських військ за кордоном. Той, хто ввів війська, той, хто вбивав кримських татар і українських патріотів. Той, хто захоплював і кидав їх у тюрми. Ахтем Чийгоз може яскраво вам про це розповісти”, – наголосив Порошенко.

“Якби ви розплющили очі та перестали виконувати завдання країни-агресора, насаджуючи тут тези російської пропаганди, які досі мали можливість розповсюджувати через свої канали, які, на щастя, закриті. Наголошую, за часів Порошенка ви спробували купити ці канали за декілька тижнів до завершення моєї каденції. А тоді ви лише “топили” за Зеленського”, – додав політик, звертаючись до ОПЗЖ.

Порошенко завершив свій виступ натяком на відому фанатську пісню про господаря Кремля Путіна.

“Путін — ви самі зрозуміли хто! Слава Україні!” – заявив Порошенко.