Про це пише британське видання The Independent.
Про Одесу британці сказали що це, “можливо, найкрасивіше місто у всьому колишньому Радянському Союзі”. Курортний район Аркадію при цьому назвали передмістям.
“Тут на вас чекають чудова архітектура ХІХ століття і багата спадщина, а також чудовий пляж у південному передмісті Аркадії. Зупиніться у гарно облаштованому готелі, такому як “Морський”, збудованому на початку ХХ-го століття неподалік Чорного моря. Ціни є дуже розумними – 60 фунтів стерлінгів або близько того за двомісний номер, включаючи сніданок”, – написали у виданні про Одесу.
Також у статті зазначено, що для перельоту в Одесу потрібен лише чинний паспорт.
Також до списку рекомендованих міст для подорожей у наступному році у список The Independent увійшли Сіліт (Хорватія) Відень (Австрія), Ханья (Кріт), Париж (Франція), Сеул (Південна Корея), Каунас (Литва), Осло (Норвегія).
- Нагадаємо, що Посольство Сполучених Штатів в Україні опублікувало консультацію щодо подорожей на територію нашої держави, де в першу чергу радить цього не робити.
- Мер Лондона Садік Хан оголосив у столиці Великобританії надзвичайний стан. Рішення було прийнято у зв’язку зі зростанням кількості випадків захворювання новим штамом коронавірусної хвороби Omicron.