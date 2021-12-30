Туристична команда Independent відзначила найцікавіші міста Європи, які сподівається відвідати наступного року. У список увійшла Одеса.

Про це пише британське видання The Independent.

Про Одесу британці сказали що це, “можливо, найкрасивіше місто у всьому колишньому Радянському Союзі”. Курортний район Аркадію при цьому назвали передмістям.

“Тут на вас чекають чудова архітектура ХІХ століття і багата спадщина, а також чудовий пляж у південному передмісті Аркадії. Зупиніться у гарно облаштованому готелі, такому як “Морський”, збудованому на початку ХХ-го століття неподалік Чорного моря. Ціни є дуже розумними – 60 фунтів стерлінгів або близько того за двомісний номер, включаючи сніданок”, – написали у виданні про Одесу.

Також у статті зазначено, що для перельоту в Одесу потрібен лише чинний паспорт.

Також до списку рекомендованих міст для подорожей у наступному році у список The Independent увійшли Сіліт (Хорватія) Відень (Австрія), Ханья (Кріт), Париж (Франція), Сеул (Південна Корея), Каунас (Литва), Осло (Норвегія).