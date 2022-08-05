The Insider та Bellingcat встановили росіянина, який катував українського військовополоненого

Про це повідомляє The Insider.
Розслідувачі встановили, що знущання з військовополоненого відбувалися на території санаторію “Привілля” в Луганській області, а також що в тортурах брали участь бойовики з батальйону “Ахмат”.
Журналісти поспілкувалися телефоном з головним учасником катувань, який намагався заперечувати свою причетність до злочину, втім видав себе, заплутавшись у власних свідченнях.
Раніше в соцмережах поширили відео, на якому видно, як солдати в російській військовій формі катують ножем зв’язаного українського військовополоненого, знущаючись з нього, а потім страчують пострілом у голову.
Особу головного ката вже намагалися встановити різні ЗМІ, але їхні спроби не були вдалими. Ідентифікувати найманця вдалося за допомогою сайтів пошуку за обличчям. Профіль злочинця знайшли в “Однокласниках” та в інших соцмережах. Так само в соцмережах розслідувачі знайшли номери його телефонів.
За його словами, він нікого не катував, але визнав, що присутній на відео, яке буцімто було змонтоване. При цьому плутався й давав суперечливі відповіді на запитання про знімки та відео з ним у соцмережах.
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