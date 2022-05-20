ЗМІ опублікувало фото- та відеодокази причетності російських десантників до масових вбивств мирних українців у Бучі (Київська область), які відбулись під час тимчасової окупації міста у березні.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

На відео видно, як декількох чоловіків російські армійці ведуть під дулом зброї вулицями Бучі. Це останнє відео, на якому полонені чоловіки живу.

Вони ідуть згорбившись, тримаючи за пояс тих, хто стоїть перед ним. Деякі тримають руки за головою. Один із російських окупантів вигукнув: “Іди праворуч, с*ка”.

Це було зафіксовано камерою безпеки 4 березня 2022 року та одним із свідків. Відео є найчіткішим доказом того, що чоловіки перебували у полоні російських окупантів і це їхні останні хвилини перед стратою.

“Там біля паркану лежать полонені. Один, два, три, чотири, п’ять, шість…”, – коментує побачене свідок, який знімав це на камеру.

Загалом же росіяни вели 9 чоловіків.

Далі полонених чоловіків змусили опуститись на землю і на цьому запис відео свідок закінчив. Однак одразу вісім інших свідків цієї події розповіли виданню, що відбулось далі.

Росіяни відвели українських полонених за сусідню будівлю, яку вони захопили. Далі було чутно постріли. Полонені не повернулись.

Вже 5 березня 2022 року, дроном було знято відео, на кадрах якого видно тіла розстріляних чоловіків. Вони лежать за будівлею, куди напередодні повели їх російські окупанти. Поруч з вбитими українцями столи двоє росіян.

Після того як українські військові звільнили Бучі, про звірства росіян щодо мирних українців дізнався весь світ. Однак російська влада заперечувала всі звинувачення та називала їх “провокацією і фейком”. Та опубліковане американським виданням відео свідчить про те, що російські десантники навмисне вбили чоловіків.

Видання відправило запит МЗС РФ щодо цього відео, однак ніякої відповіді не отримало.

Журналісти The New York Times, провівши розслідування у Бучі, дізнались, що чоловіки, яких стратили росіяни – цивільні мешканці. Серед них працівник магазину, заводу, які до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну жили звичайним життям.

Однак після 24 лютого 2022 року більшість з них приєднались до місцевої тероборони. Майже всі вбиті чоловіки жили недалеко від будівлі, де їх розстріляли.

Росіяни зайшли у Бучі наприкінці лютого. Це були два підрозділи десантників – 104-й та 234-й десантно-штурмові полки. Тоді вони зазнали втрат та вимушені були відступити.

Проте вже 3 березня окупанти перегрупувались та знову штурмували Бучу. У місто зайшли вулицею Яблунівською, яка пролягає через місто. З записів камер спостережень видно, що солдати, які окупували Бучу – це російські десантники.

Через чотири тижні після звільнення Бучі журналісти відвідали місце страти чоловіків. На стінах та сходах будівлі видно сліди від куль. Недалеко від місць, де лежали тіла вбитих, стріляні гільзи 7,62х54R, які використовувались у кулеметах радянської розробки і снайперських гвинтівках Драгунова. Такі, зазвичай, використовують російські солдати.

Служба безпеки України у будівлі, де розташувались росіяни під час окупації Бучі, знайшла нашивки з емблемою 104-го десантно-штурмового полку та списком російських солдатів. Щонайменше п’ятеро солдатів з цього списку служать у 104-му полку. Також у списку є солдати з 234-го десантно-штурмового полку.